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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücker Stadtfest 2026/Tag 1

Zweibrücken (ots)

Am ersten Tag des 45. Zweibrücker Stadtfestes herrschte reger Besucherandrang. Bei angenehmen Temperaturen füllte sich der Veranstaltungsbereich bis 22.00 Uhr kontinuierlich. Die Veranstaltung verlief anfänglich aus polizeilicher Sicht weitestgehend ereignisarm. So waren in den frühen Abendstunden am Rande des Veranstaltungsbereiches zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verzeichnen. Gegen 22.55 Uhr kam es an der Vertiefung Alexanderkirche zu einem Körperverletzungsdelikt, wobei ein 46-jähriger Mann seinen 16-jährigen Kontrahenten zu Boden stieß und anschließend mit den Fäusten auf ihn eingeschlagen haben soll. Der Geschädigte erlitt leichte Schürfwunden am rechten Unterarm und wurde an seine Mutter übergeben. Dem Täter wurde ein Platzverweis erteilt, dem er direkt nachkam. Auch mit dem Ende der Musikdarbietungen war der Innenstadtbereich noch stark frequentiert. Erst gegen 01.00 Uhr konnten sichtbare Abwanderungstendenzen festgestellt werden. Danach nahm das Einsatzgeschehen zu. Gegen 01.20 Uhr ereigneten sich in der Münzgasse gleich zwei Körperverletzungsdelikte. Bei einer Rangelei bislang unbekannter Personen wollte ein 28-jährige Frau schlichten und wurde hierbei von einer unbekannten männlichen Person ins Gesicht geschlagen, so dass die Lippe blutete. Der Täter, südländischer Phänotyp, welcher einer Bauchtasche trug flüchtete dann vom Tatort. Bei der Rangelei biss die 28-Jährige dann einem 17-Jährigen zweimal in den Unterarm. Hinweise zum flüchtenden Täter nimmt die Polizeiinspektion per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. Um 02.00 Uhr wurde im Bereich der Hauptstraße, Ecke Mühlstraße eine weitere Körperverletzung gemeldet. Dort schlugen ein 27- und 47-jähriger aufeinander ein, so dass beide leicht verletzt wurden. Der 27-Jährige trug eine Schürfwunde am Ellenbogen, der 47-Jährige Rötungen im Gesicht davon Um 02.40 Uhr wurde einem renitenten 28-jährigen Mann ein Platzverweis erteilt, welchen er nicht befolgte. Sodann wurde er in Gewahrsam genommen.

Der polizeiliche Einsatz wurde um 03:30 Uhr beendet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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