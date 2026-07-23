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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unbekannter Täter beschädigt Blumenampeln in der Fußgängerzone/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 22.07.2026, gegen 02.50 Uhr zertrümmerte ein bislang unbekannter, männlicher Täter vermutlich mit einem Schlagstock in der Hauptstraße, am Ladengeschäft "Mode Franck" mehrere vom Vordach hängende Blumenampeln. Der Schaden dürfte sich auf ca. 250.- Euro belaufen. Der Täter, der mit nacktem Oberkörper agierte, war mit zwei anderen Personen in der Fußgängerzone unterwegs, deren Tatbeteiligung derzeit nicht feststeht. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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