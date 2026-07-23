POL-PIZW: Zweibrücken
Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs
Zweibrücken (ots)
Am 22.07.2026 wurde gegen 21:20 Uhr ein Fahrer eines E-Scooters in der Langentalstraße von der Streife angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 56-jährige Mann schwankte und wies eine verwaschene Sprache auf. Zudem konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht, wo die Blutentnahme erfolgte. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrer muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten. |PIZW
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