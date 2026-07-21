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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW beschädigt/Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 17.07.2026, 14.00 Uhr bis Montag, 20.07.2026, 13.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Zweibrücker Straße geparkten Hyundai Santa Fe. Dieser wies nach der Tatausführung insgesamt sieben ca. 1 cm große Dellen an der Beifahrertür auf. Der Gesamtschaden wir auf ca. 600.- Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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