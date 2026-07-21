Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntag, 19.07.2026, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Gottlieb-Daimler Straße vor dem Hauptbahnhof abgestellten, schwarzen E-Scooter der Marke EPowerfun. Der Zeitwert des E-Scooters dürfte bei ca. 400.- Euro liegen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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