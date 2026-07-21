Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Grabschmuck auf Hauptfriedhof entwendet/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 16.07.2026, 19.00 Uhr bis Montag, 20.07.2026, 16.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Hauptfriedhof in der Vogelgesangstraße eine Grabvase aus Metall. Diese war zuvor mit Schrauben auf der Grabplatte befestigt. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 300.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell