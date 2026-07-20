Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Contwig

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Contwig (ots)

Am 20.07.2026 um 04:20 Uhr kam es in Contwig in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines dunklen Kombis fuhr, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, vom Fahrbahnrand an und übersah die von Stambach kommende Fahrerin eines schwarzen Audis. Diese musste nach links ausweichen, wodurch es zur Kollision mit dem Bordstein der dort befindlichen Verkehrsinsel kam. Am schwarzen Audi entstand ein Sachschaden von 1500 Euro.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |PIZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell