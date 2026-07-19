Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken

Einbruch in Rechtsanwaltskanzlei

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von 17.07.2026, 15 Uhr bis 18.07.2026, 9 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Rechtsanwaltskanzlei in der Hauptstraße in Zweibrücken. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrparteienanwesen. Nachdem diese sich im Gebäude befanden brachen sie die Eingangstür zur Rechtsanwaltskanzlei auf und entwendeten aus den Büros Bargeld in Höhe von ca. 450 Euro. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |PIZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell