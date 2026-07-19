Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am 18.07.2026 wurde im Zeitraum von 14:10 Uhr bis 20:15 Uhr auf dem Parkplatz des Bahnhofes in der Landauer Straße in Zweibrücken eine Verkehrsunfallflucht begangen. Ein dort geparkter rosé-goldener Seat Ibiza wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Es entstand ein Streifschaden am Heck an der Fahrerseite. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.500 Euro. Der bislang unbekannte Täter entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |PIZW

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