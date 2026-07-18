POL-PIZW: Zweibrücken
Verkehrsunfall unter BtM-Einfluss
Zweibrücken (ots)
Am 17.07.2026 wurde der Polizei um 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Ixheimer Straße gemeldet. Ein grauer Toyota Aygo rollte auf Grund einer nicht richtig angezogenen Handbremse gegen die Fensterscheibe einer dort befindlichen Spielothek. Beim 41-jährigen Fahrzeugführer konnten drogenspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Urintest verlief positiv auf Amphetamin und THC. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme erfolgte. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. |PIZW
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