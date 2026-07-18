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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken
Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am 17.07.2026 wurde im Zeitraum von 23:40 Uhr bis 23:55 Uhr in der Kaiserstraße in Zweibrücken die Scheibe eines dort parkenden blauen Dacias mit einem Stein eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem PKW eine braune Aktentasche mit ca. 25.000EUR Bargeld entwendet. Der bislang unbekannte Täter flüchtete danach von der Tatörtlichkeit. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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