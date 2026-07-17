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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen eines Verkehrsunfalls am 16.07.2026 um 23:45 Uhr im Niederauerbacher Kreisel mit einer alkoholisierten Fahrzeugführerin musste das beteiligte Fahrzeug abgeschleppt werden. Während des Abschleppvorgangs wurden Verkehrsregelungsmaßnahmen durch die Polizei getroffen. Dabei wurde eine Verkehrsteilnehmerin, welche die Landauer Straße in Richtung Niederauerbacher Kreisel befuhr, am 17.07.2026, um 00:20 Uhr mit ihrem weißen Mazda angehalten. Dabei konnte aus dem Fahrzeug starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Die Beifahrerin gab direkt an, dass sie Alkohol getrunken und der starke Alkoholgeruch von ihr stammen würde. Ein, der 45-jährigen Fahrzeugführerin angebotener Atemalkoholtest ergab dann allerdings bei der Fahrerin über 1,6 Promille. Die Frau wurde daraufhin zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme erfolgte. Ihr Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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