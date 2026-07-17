Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit geflüchteter, betrunkener Frau

Zweibrücken (ots)

Am 16.07.2026 wurde der Polizei um 23:45 Uhr mitgeteilt, dass es im Niederauerbacher Kreisel zu einem Unfall zwischen einem schwarzen Dacia und einer Laterne gekommen sei, die Unfallverursacherin gegenüber Passanten die Verständigung der Polizei abgelehnt und sich dann zu Fuß entfernt hätte. Kurze Zeit später konnte die zuvor beschriebene, 50-jährige Frau in der Pirmasenser Straße festgestellt und kontrolliert werden. Dabei wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 2,3 Promille. Sie wurde daraufhin zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Recherchen ergaben, dass die Frau nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von ca. 10.000 EUR. Der Dacia, an dem ein Schaden von ca. 5.000 EUR. entstand, musste abgeschleppt werden. |PIZW

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