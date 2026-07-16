Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am frühen Mittwochabend, 15.07.2026 in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.15 Uhr streifte ein blauer PKW MiniCooper beim Ausparken einen in der von-Rosenstraße in Queraufstellung ordnungsgemäß geparkten orangenen PKW Opel Corsa. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700.- Euro. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der Fahrerin des unfallverursachenden PKW Mini Cooper um eine ältere Frau mit kurzen grauen Haaren gehandelt haben. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann weitergehende Angaben machen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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