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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken/Bereits das dritte Mal beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 14.07.2026, gegen 16.40 Uhr wurde der 39-jährige Fahrer eines E-Scooters in der Gottlieb-Daimler Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Anzeichen auf die Einnahme von Betäubungsmitteln, weshalb die Weiterfahrt untersagt und dem betroffenen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen wurde. Den 39-jährigen Mann, der in 2026 bereits schon zweimal wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss betroffen wurde, erwartet nunmehr ein drittes Ordnungswidrigkeitenverfahren, bei dem ein empfindliches Bußgeld in Höhe von 1500.-Euro sowie die Eintragung von zwei Punkten in der sog. Verkehrssündendatei verhängt werden dürften. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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