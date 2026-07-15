PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle/Zeugen gesucht

POL-PIZW: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle/Zeugen gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Kleinsteinhausen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 13.07.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2026, 11.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Großsteinhauser Straße das dortige Bushaltehäuschen, indem sie die Seitenscheibe aus Glas mit einem Stein einwarfen. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung bei ca. 1000.- Euro liegen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 06:55

    POL-PIZW: Rotlichtverstoß und erloschene Betriebserlaubnis

    Zweibrücken (ots) - Am 11.07.2026 wurde um 15:20 Uhr in der Bleicherstraße ein grauer Audi A6 einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem der Fahrer, ein 27-jähriger Mann, beim Überfahren einer roten Ampel im Kreuzungsbereich Maxstraße / Alte Ixheimer Straße gesehen wurde. Dabei konnten mehrere, am Fahrzeug vorgenommene optische und technische Veränderungen festgestellt werden. Des Weiteren wiesen beide Reifen der ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 06:53

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW

    Zweibrücken (ots) - Zwischen dem 10.07.2026, 15:00 Uhr und dem 11.07.2026, 18:00 Uhr wurde ein, auf einem öffentlichen Parkplatz nahe der Mühlstraße 1 abgestellter grauer Audi A3 durch bislang unbekannte Täter beschädigt, indem die Motorhaube zerkratzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. |PIZW Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 0631 369-15399 E-Mail: ...

    mehr
  • 11.07.2026 – 07:31

    POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

    Zweibrücken (ots) - Am 10.07.2026 wurde um 18:30 Uhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Skoda in der Dinglerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab ca. 1 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ein zweiter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest veranlasst wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren