Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle/Zeugen gesucht

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Kleinsteinhausen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 13.07.2026, 18.00 Uhr bis Dienstag, 14.07.2026, 11.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter in der Großsteinhauser Straße das dortige Bushaltehäuschen, indem sie die Seitenscheibe aus Glas mit einem Stein einwarfen. Der Sachschaden dürfte nach einer ersten Schätzung bei ca. 1000.- Euro liegen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631/369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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