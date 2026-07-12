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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Rotlichtverstoß und erloschene Betriebserlaubnis

Zweibrücken (ots)

Am 11.07.2026 wurde um 15:20 Uhr in der Bleicherstraße ein grauer Audi A6 einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem der Fahrer, ein 27-jähriger Mann, beim Überfahren einer roten Ampel im Kreuzungsbereich Maxstraße / Alte Ixheimer Straße gesehen wurde. Dabei konnten mehrere, am Fahrzeug vorgenommene optische und technische Veränderungen festgestellt werden. Des Weiteren wiesen beide Reifen der Vorderachse eine nicht mehr ausreichende Profiltiefe auf. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen und dem Mann wurde momentan bis zur Behebung der Mängel die Weiterfahrt untersagt. Aufgrund des Rotlichtverstoßes und der erloschenen Betriebserlaubnis wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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