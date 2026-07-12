POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW
Zweibrücken (ots)
Zwischen dem 10.07.2026, 15:00 Uhr und dem 11.07.2026, 18:00 Uhr wurde ein, auf einem öffentlichen Parkplatz nahe der Mühlstraße 1 abgestellter grauer Audi A3 durch bislang unbekannte Täter beschädigt, indem die Motorhaube zerkratzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. |PIZW
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