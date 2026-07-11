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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am 10.07.2026 wurde um 18:30 Uhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Skoda in der Dinglerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab ca. 1 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ein zweiter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest veranlasst wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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