POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt
Zweibrücken (ots)
Am 10.07.2026 wurde um 18:30 Uhr ein 37-jähriger Mann mit seinem Skoda in der Dinglerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab ca. 1 Promille. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ein zweiter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest veranlasst wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. |PIZW
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