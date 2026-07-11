Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl von Grabschmuck

Zweibrücken (ots)

Am 09.07.2026 wurde von einer 73-jährigen Frau das Fehlen von Grabschmuck auf dem Grab ihres verstorbenen Mannes auf dem Hauptfriedhof Zweibrücken festgestellt. Die Frau war zuletzt etwa Mitte Juni am genannten Grab in Ixheim. Zu dem Zeitpunkt war das Grab ihres Mannes noch unbeschädigt. Jetzt stellte sie fest, dass eine circa 25 cm große Bronze aus dem Grabstein gerissen und entwendet wurde. Der Frau entstand ein Gesamtschaden von ca. EUR 300. |PIZW

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