PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Hilgard-Centers/Zeuge gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026 in der Zeit von 17.10 Uhr bis 17.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers ordnungsgemäß in Queraufstellung geparkten PKW Suzuki SX 4, wobei dessen Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Schaden auf ca. 500.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 14:31

    POL-PIZW: Ohne Führerschein und drogenbeeinflusst unterwegs

    Zweibrücken (ots) - Am frühen Mittwochabend, 08.07.2026, gegen 18.40 Uhr wurde der 44-jährige Fahrer eines PKW VW Golf in der Fruchtmarkstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten bei ihm betäubungsmittelspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 11:49

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Outlet-Center-Parkplatz/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 07.07.2026 in der Zeit von 14.45 Uhr bis 17.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz des Outlet-Centers ordnungsgemäß in Queraufstellung geparkten PKW Renault Austral, wobei dessen linke Front beschädigt wurde. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Schaden auf ca. 750.- Euro belaufen. Ohne ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 11:48

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

    Bechhofen (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 05.07.2026, 13.00 Uhr bis Montag, 06.07.2026, 20.00 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten Transporter Ford Transit und beschädigte an diesem den linken Außenspiegel. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 250.- Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren