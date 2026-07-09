Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz des Hilgard-Centers/Zeuge gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 08.07.2026 in der Zeit von 17.10 Uhr bis 17.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz des Hilgard-Centers ordnungsgemäß in Queraufstellung geparkten PKW Suzuki SX 4, wobei dessen Kotflügel auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Schaden auf ca. 500.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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