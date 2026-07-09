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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Ohne Führerschein und drogenbeeinflusst unterwegs

Zweibrücken (ots)

Am frühen Mittwochabend, 08.07.2026, gegen 18.40 Uhr wurde der 44-jährige Fahrer eines PKW VW Golf in der Fruchtmarkstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin konnten bei ihm betäubungsmittelspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss wurden eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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