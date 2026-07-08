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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Outlet-Center-Parkplatz/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 07.07.2026 in der Zeit von 14.45 Uhr bis 17.30 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz des Outlet-Centers ordnungsgemäß in Queraufstellung geparkten PKW Renault Austral, wobei dessen linke Front beschädigt wurde. Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Schaden auf ca. 750.- Euro belaufen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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