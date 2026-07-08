Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Bechhofen (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 05.07.2026, 13.00 Uhr bis Montag, 06.07.2026, 20.00 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Hauptstraße ordnungsgemäß geparkten Transporter Ford Transit und beschädigte an diesem den linken Außenspiegel. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 250.- Euro. Ob am Verursacherfahrzeug ebenfalls ein Schaden entstand, steht nicht fest. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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