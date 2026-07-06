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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall verursacht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntagabend, 05.07.2026, gegen 22.30 Uhr befuhr der 45-jährige Fahrer eines PKW VW Golf den Etzelweg aus Bubenhausen kommend in Richtung Mittelbach. In Höhe der Hausnummer 164 kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem ordnungsgemäß geparkten PKW Toyota Yaris. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota auf einen vor ihm stehenden PKW Nissan Qasqai aufgeschoben. An allen Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 9500.- Euro. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 1,14 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt. Der nicht mehr fahrbereite VW Golf wurde abgeschleppt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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