Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Motorradfahrt ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 04.07.2026, gegen 01:38 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Zweibrücken ein Motorrad in der Straße "In den Amtswiesen" in Zweibrücken. Der 26-jährige Fahrzeugführer konnte nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für das Motorrad vorlegen. Des Weiteren stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss. Er wurde zur Durchführung eines Atemalkoholtest auf die Dienststelle verbracht. Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pizw

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