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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 03.07.2026, gegen 17:20 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen Audi A4 mit ZW-Kennzeichen in der Turmgasse in Zweibrücken. Der Unfallverursacher parkte links daneben und touchierte beim Rückwärtsausparken das Fahrzeug des Geschädigten. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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