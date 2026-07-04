POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Riedelberg (ots) - Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 17.45 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Motorrads KTM die Kreisstraße 81 von Riedelberg in Richtung Bottenbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über das angrenzende Feld und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am linken Fuß, an beiden Armen sowie am Gesäß zu. Er wurde durch die ...

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