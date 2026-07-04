Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz der VR-Bank

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 03.07.2026, gegen 08:20 Uhr parkte das Fahrzeug der Geschädigten vorwärts in einer Parkbucht auf dem Parkplatz der Volksbank in der Kaiserstraße in Zweibrücken. Der Unfallverursacher stieß beim Rückwärtsausparken mit seinem Heck gegen die Front der Geschädigten und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Verkehrsunfall konnte durch Zeugen beobachtet werden. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

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