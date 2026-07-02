PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Roten BMW verkratzt/Polizei sucht Zeugen

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Montag, 22.06.2026 bis Dienstag, 30.06.2026, 21.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter im Etzelweg 252, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Fitness Studios die komplette Karosserie an einem dort abgestellten, roten PKW BMW 320i. Der Schaden beläuft sich auf ca. 9000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 11:16

    POL-PIZW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

    Riedelberg (ots) - Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 17.45 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Motorrads KTM die Kreisstraße 81 von Riedelberg in Richtung Bottenbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über das angrenzende Feld und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am linken Fuß, an beiden Armen sowie am Gesäß zu. Er wurde durch die ...

    mehr
  • 01.07.2026 – 11:14

    POL-PIZW: Diebstahl aus PKW/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Am Dienstag, 30.06.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Wattweiler, Im Schulacker aus einem unverschlossenen PKW Skoda Elroq die Zulassungsbescheinigung Teil 1 sowie zwei RFID-Ladekarten, welche zum Laden von E-Autos benötigt werden. Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 50.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren