POL-PIZW: Roten BMW verkratzt/Polizei sucht Zeugen
Zweibrücken (ots)
Im Zeitraum von Montag, 22.06.2026 bis Dienstag, 30.06.2026, 21.00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter im Etzelweg 252, auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Fitness Studios die komplette Karosserie an einem dort abgestellten, roten PKW BMW 320i. Der Schaden beläuft sich auf ca. 9000.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw
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