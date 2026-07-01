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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Riedelberg (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026, gegen 17.45 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer eines Motorrads KTM die Kreisstraße 81 von Riedelberg in Richtung Bottenbach. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über das angrenzende Feld und stürzte. Hierbei zog er sich Verletzungen am linken Fuß, an beiden Armen sowie am Gesäß zu. Er wurde durch die Rettungssanitäter in ein umliegendes Krankenhaus verlegt. Das Motorrad, an welchem ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500.- Euro entstand, wurde abgeschleppt. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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