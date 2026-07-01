PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl aus PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Wattweiler, Im Schulacker aus einem unverschlossenen PKW Skoda Elroq die Zulassungsbescheinigung Teil 1 sowie zwei RFID-Ladekarten, welche zum Laden von E-Autos benötigt werden. Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 50.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass beim Verlassen von Fahrzeugen diese zu verschließen und Wertsachen zu entnehmen sind, denn "Gelegenheit macht Diebe".|pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 12:52

    POL-PIZW: Mit 4,36 Promille am Steuer

    Zweibrücken (ots) - Polizeibeamte der Bundespolizei kontrollierten am Montagnachmittag einen Personenkraftwagen im Unteren Hornbachstaden. Während der Verkehrskontrolle um 15:30 Uhr stellten sie deutliche Anzeichen einer erheblichen Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4,3 Promille. Zur weiteren Bearbeitung übergaben die Einsatzkräfte den Fahrzeugführer an die ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 09:14

    POL-PIZW: Gelegenheit macht Diebe!

    Zweibrücken, Fruchtmarktstraße (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossen abgestellten weißen Cupra Formentor in der Fruchtmarktstraße in Zweibrücken mehrere Gegenstände, darunter ein I Phone X. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang nach Verlassen eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren