Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl aus PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 30.06.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 09.20 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in Wattweiler, Im Schulacker aus einem unverschlossenen PKW Skoda Elroq die Zulassungsbescheinigung Teil 1 sowie zwei RFID-Ladekarten, welche zum Laden von E-Autos benötigt werden. Der Schaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 50.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin, dass beim Verlassen von Fahrzeugen diese zu verschließen und Wertsachen zu entnehmen sind, denn "Gelegenheit macht Diebe".|pizw

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