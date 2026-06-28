Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Gelegenheit macht Diebe!

Zweibrücken, Fruchtmarktstraße (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossen abgestellten weißen Cupra Formentor in der Fruchtmarktstraße in Zweibrücken mehrere Gegenstände, darunter ein I Phone X. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang nach Verlassen eines Fahrzeuges dieses zu verschließen und grundsätzlich keine Wertsachen darin liegen zu lassen.

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