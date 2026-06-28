POL-PIZW: Betrunken auf der Autobahn unterwegs
Contwig, BAB 8 (ots)
2,20 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einer 40-jährigen PKW-Führerin am Samstagnachmittag auf der BAB 8 in Höhe der Anschlusstelle Contwig. Das Fahrzeug fiel zuvor Verkehrsteilnehmern auf, da es mit einer Panne auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Pirmasens liegen blieb. Vor Ort konnte durch die Polizeibeamten festgestellt werden, dass an dem VW-Eos mit Saarbrücker-Zulassung die Ölwanne gerissen war. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung beschlagnahmt.
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