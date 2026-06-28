Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Geschwindigkeitskontrollen

Zweibrücken, Homburger Straße (ots)

Am Samstagabend gegen 22:40 Uhr führte die Polizeiinspektion Zweibrücken in der Homburger Straße Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Rahmen der 90-minütigen Kontrolle wurden 13 Verkehrsteilnehmer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. Der Höchstwert lag bei 72 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem ein Kleinkraftrad mit Zulassung bis 45 km/h mit einer Geschwindigkeit von 70 km/h gemessen. Die illegalen Veränderungen an dem Kleinkraftrad führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Zudem wird gegen den 37-jährigen Fahrzeugführer wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

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