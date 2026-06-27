POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt
Zweibrücken (ots)
Am 26.06.2026 erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Zweibrücken Mitteilung über einen auffällig fahrenden PKW auf der BAB8 in Fahrtrichtung Neunkirchen. Als die Polizeibeamten den 38-jährigen Fahrer in der Steinhauser Straße in Zweibrücken einer Verkehrskontrolle unterzogen, nahmen diese neben Atemalkoholgeruch, eine lallende Aussprache wahr. Ein Alkoholtest vor Ort wurde durch den Fahrer abgelehnt, weshalb diesem die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde.
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