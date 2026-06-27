POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Contwig/Heckenaschbacher Hof (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 26.06.2026, gegen 02:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Ford Ranger Pick-Up mit ZW-Ortskennung, welcher auf dem Heckenaschbacherhof in Contwig, parkte. Auf der Ladefläche befanden sich weiterhin mehrere Werkzeuge im Wert von 2.200,00 EUR. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 26.200,00 EUR. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Fahrzeuges machen ...

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