Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

In der Zeit vom Mittwoch, 24.06.2026, 18:30 Uhr bis Donnerstag, 25.06.2026, 08:45 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die beiden Reifen auf der Fahrerseite an einem in der Schwalbenstraße abgestellten, grauen PKW Ford. Die Reifen wurden mittels eines spitzen Gegenstandes durchstochen. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

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