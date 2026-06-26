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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall/Vorfahrt missachtet

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagmorgen, 25.06.2026, gegen 07.30 Uhr befuhr die 31-jährige Fahrerin eines PKW Skoda Octavia die Obere Himmelsbergstraße in Richtung 22er-Straße. Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 65-jährige Audi-Fahrerin die 22 er-Straße in Richtung Oselbachstraße. An der Enmündung Obere Himmelsbergstraße/22er-Straße missachtete die Fahrerin des Skoda die Vorfahrt des von links heranfahrenden Audi, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Vorfahrtregelung an der Unfallstelle ist durch Verkehrszeichen geregelt. Der Sachschaden an beiden PKW wird auf ca. 4500.- Euro geschätzt. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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