Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: PKW zerkratzt/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Am Dienstag, 23.06.2026 in der Zeit von 17.30 Uhr bis 22.00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter an einem in der Sauerbruchstraße abgestellten, blauen PKW BMW die komplette Beifahrerseite sowie die Heckklappe zerkratzt. Der geschätzte Sachschaden dürfte sich auf ca. 7000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

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