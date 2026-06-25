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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung an mehreren PKW/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten in der Nacht von Dienstag, 23.06.2026 auf Mittwoch, 24.06.2026 mehrere im Europaring abgestellte Personenkraftwagen mit goldener Sprühfarbe. Die Farbe wurde an den Fahrzeugen punktuell aufgetragen. Weiterhin wurde ein Stromkasten, der Mast einer Straßenlaterne sowie ein ausgehängter ÖPNV-Fahrplan beschmiert. Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 4000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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