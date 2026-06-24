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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 23.06.2026, 15.00 Uhr bis Mittwoch, 24.06.2026, 08.00 Uhr streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen in der Friedrich-Ebert-Straße geparkten silberfarbenen PKW Suzuki Space Star und verursachte an diesem, am hinteren Kotflügel der Fahrerseite einen Schaden in Höhe von ca. 2500.- Euro. Anhand des Schadensbildes kann davon ausgegangen werden, dass die Beschädigungen durch einen LKW oder ein Baustellenfahrzeug hervorgerufen wurden. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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