Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Personenkraftwagen mit zwei leichtverletzten Personen

Zweibrücken OT Wattweiler, Hochwaldstraße (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 23.06.2026, kam es gegen 20:30 Uhr auf der Hochwaldstraße bei Wattweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer die Hochwaldstraße aus Richtung Mertelstraße kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. Etwa 100m vor der Einmündung zur Kugelfanghütte geriet er in einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW, welcher von einer 44-jährigen Frau gelenkt wurde. Durch den Zusammenstoß erlitt der Motorradfahrer eine Fußverletzung. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock. Beide Beteiligte wurden zur weiteren medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus verbracht. Sowohl das Motorrad als auch der PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an./pizw

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