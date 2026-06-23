Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung /Zeugen gesucht

Zweibrücken-Niederauerbach (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, 21.06.2026, 18.00 Uhr bis Montagmorgen, 22.06.2026, 07.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter das verschlossene Gartentor zu einem Grundstück am Rosenweg im Meisenwinkel auf. Auf dem Grundstück wurde der darauf stehende Pool mutwillig beschädigt. Hierbei wurde mit einem spitzen Gegenstand mehrfach in die Poolwand gestochen. Weiterhin wurde noch eine hochwertige Axt im Wert von ca. 100.- Euro vom Grundstück entwendet. Der Gesamtschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 1100.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. /pizw

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