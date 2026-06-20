Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: tödlicher Unfall

Zweibrücken / Contwig (ots)

Bei einem schweren Unfall ist am Freitagabend, den 19.06.2026, ein Mensch ums Leben gekommen. Der 39-jährige Mann befuhr mit seinem Motorrad gegen 20:30 Uhr im Rahmen von Aufbauarbeiten für eine Fallschirmsprungveranstaltung auf dem abgesperrten Gelände des Flugplatzes in Zweibrücken einen Teil des Rollfeldes und kam am Ende der Strecke bei einem Bremsvorgang zu Fall. Sowohl er als auch das Motorrad schleuderten in einen Grünstreifen und kollidierten schließlich mit einer Steinmauer. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung des Unfallgeschehens hat die Polizei einen Gutachter hinzugezogen. |pizw

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