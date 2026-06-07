Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verfolgungsfahrt

Zweibrücken (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 07.06.2026, gegen 01:05 Uhr kam es im Stadtgebiet Zweibrücken / Niederauerbach zu einer Verfolgungsfahrt mit einem roten Renault Clio mit Saarbrücker Kennzeichen, da das Fahrzeug das Anhaltesignal des Funkstreifenwagens missachtete und flüchten wollte. Diese erstreckte sich von der Landauer Straße in Zweibrücken, über die L471 in Richtung Contwig und über mehrere Straßen im Ortsbereich Niederauerbach. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise und, um mögliche Gefährdungen anderer zu verhindern, wurde die Verfolgungsfahrt abgebrochen. Das Fahrzeug war mit drei männlichen Personen besetzt. Der 26-jährige männliche Fahrzeugführer konnte, aufgrund mehrerer Vorfälle in der Vergangenheit, eindeutig identifiziert werden. Dieser ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen des Fahrzeuges waren nicht auf dieses ausgegeben. Gegen ihn wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, sowie verbotenem Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Zeugen der Verfolgungsfahrt und Zeugen die Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Insassen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden. |pizw

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