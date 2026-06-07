Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 06.06.2026, gegen 12:10 Uhr kam es im Verlauf der Esebeckstraße in Zweibrücken zu einer Verkehrsunfallflucht. Der blaue 5er BMW der Geschädigten parkte vor der Esebeckstraße 22 am rechten Fahrbahnrand, als ein schwarzer Hyundai ix20 das Fahrzeug der Geschädigten im Vorbeifahren in Richtung Friedrich-Jericho-Straße touchierte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 500EUR. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Gegen die Fahrerin des unfallverursachenden Fahrzeuges wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

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