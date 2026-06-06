Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Einbruch in Einfamilienhaus

Zweibrücken (ots)

Im Tatzeitraum vom 28.05.2026 bis zum 05.06.2026 kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Alten Steinhauser Straße in Zweibrücken. Durch Nachbarn konnte im Tatzeitraum ein Lieferwagen im Bereich des Hauses wahrgenommen werden. Dieser sei mit drei Männern besetzt gewesen. Inwiefern dies im Zusammenhang mit der Tat steht ist derzeit unklar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000EUR. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

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