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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht auf Globus Baumarkt Parkplatz

Zweibrücken (ots)

Am Freitag, den 05.06.2026, um 14:46 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Globus Baumarkt in Zweibrücken. Der Geschädigte parkte seinen PKW vorwärts in einer der Parkbuchten in der Parkreihe 1. Der Unfallverursacher parkte ebenfalls vorwärts in einer gegenüberliegenden Parkbucht. Beim rückwärts Ausparken stieß er mit seiner Heckstoßstange an die Heckstoßstange des Geschädigten. Dieser konnte den Unfall vom Fahrersitz aus beobachten. Der Unfallverursacher entfernte sich Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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