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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Kupferfallrohre an Kirche entwendet

Contwig (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 13.05.2026, auf Donnerstag, 14.05.2026, kam es an der St. Laurentius Kirche in Contwig zu einem Diebstahl von Kupferfallrohren. Bislang unbekannte Täter entwendeten insgesamt acht Rohre in einer Länge von je vier Metern, sowie ein Rohrstück in einer Länge von einem Meter. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.500 EUR geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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