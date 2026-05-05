Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Contwig (ots)

Am Montag, 04.05.2026, um die Mittagszeit ereignete sich an der Einmündung Zweibrücker Straße/Mühlbachstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem 67-jährigen Radfahrer sowie dem 77-jährigen Fahrer eines PKW Honda. Der Fahrer des Honda, welcher die Zweibrücker Straße in Richtung Zweibücken befuhr, bog nach rechts in die Mühlbachstraße ab und stieß im Einmündungsbereich mit dem auf dem Radfahrstreifen befindlichen, in gleicher Richtung geradeausfahrenden Radfahrer zusammen. Hierbei zog sich der Radfahrer eine leichte Verletzung am rechten Knöchel zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 700.- Euro. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell