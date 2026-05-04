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Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagabend, 30.04.2026, gegen 22.00 Uhr warfen bislang unbekannte Täter von der Fußgängerbrücke Seilerstraße eine Biotonne auf die Fahrbahn der Landesstraße 471, dem sog. "Bahneinschnitt". Im weiteren Verlauf der Fahrbahn der Landestraße 471 konnten verstreut Bekleidungsgegenstände und ein aufgerissener Kunststoffsack vorgefunden werden, welche offensichtlich ebenfalls auf die Fahrbahn geworfen wurden. Ob Fahrzeugführer konkret durch die auf die Fahrbahn geworfenen Gegenstände gefährdet wurden, steht nicht fest. Geschädigte und Zeugen möchten sich bitte mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

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